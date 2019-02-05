محاولة اغتيال صاحب صيدليات محمد سعيد الشهيرة صباح اليوم…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تعرض رجل الاعمال محمد سعيد صاحب صيدليات محمد سعيد الشهيرة لأعيرة نارية وذلك صباح اليوم اثر محاولة مجهول أخذ مفاتيح الصيدلية منه عندما كان في طريقه الى المسجد لأداء صلاة الصبح . وعندما قاومه قام اللص بإطلاق اعيرة نارية عليه مما ادى الى اصابته بجروح خطيرة في اليد والرجل أسعف بإثرها الى المستشفى وعندها لاذ اللص بالفرار وتم ابلاغ الشرطة فور وقوع الحادث وبموجب ذلك تم فتح بلاغ في قسم ابو سعد وما زالت التحقيقات جارية للكشف عن الملابسات ودوافع الحادث….

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