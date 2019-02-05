إحباط محاولة اختطاف طائرة سودانية قادمة من القاهرة

الخرطوم: باج نيوز

أعلنت السلطات السودانية إحباط محاولة اختطاف طائرة تتبع للخطوط الجوية السودانية كانت في طريق إلى الخرطوم قادمة من القاهرة.

وطبقاً لوكالة السودان للأنباء “سونا” فقد “تعرضت طائرة لشركة الخطوط الجوية السودانية الرحلة رقم (103) المؤجرة من شركة تاركو ظهر أمس في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم لمحاولة اختطاف، بواسطة أحد الركاب”.

وقالت الوكالة إن “أحد الركاب المبعدين لأسباب هجرية من مصر حاول الدخول إلى كابينة القيادة” مشيرة إلى تمكن طاقم الطائرة من السيطرة على الوضع والقبض عليه، لتكمل الطائرة رحلتها، وتهبط في مطار الخرطوم بسلام.

ولفتت إلى تسليم الراكب إلى السلطات السودانية لمباشرة اجراءاتها بحقه.

وأكد عصام الدين أحمد محمد طاهر، مدير شركة مطار الخرطوم الدولي، استقرار الأحوال الأمنية بالمطار، واستمرار الحركة الجوية دون أي تأثير جراء هذه الحادثة.

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