السودان: توقيع اتفاق السلام بين حكومة أفريقيا الوسطى والمجموعات المسلحة

احتضنت العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء حفل توقيع اتفاق السلام في أفريقيا الوسطى بين الحكومة والمجموعات المسلحة، في هذه الجمهورية التي تعد من الأفقر بالعالم على الرغم من غناها بالذهب والماس، والتي تشهد حربا منذ 2013. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من فرانس 24

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