الجزيرة تتجاوز أزمة الوقود

أكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة د. منجد عباس محمد، تجاوز مرحلة شح المواد البترولية بالولاية وانحسار الصفوف. وأرجع منجد ذلك لانتظام الإمداد اليومي من المواد البترولية والمتابعة اليومية لمحطات توزيع الوقود.

وأكد منجد نجاح تجربة توزيع المواد البترولية عبر البطاقة والحد من عمليات تسرب الوقود والبيع خارج الأطر القانونية.

وأشار منجد، بحسب وكالة السودان للأنباء، إلى انطلاق توزيع غاز الطهي بمواقع السكن في القرى بمبلغ 180 جنيهاً بالتعاون مع الشركة الوطنية للبترول، وذلك لتعزيز الجهود المبذولة لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين.

وأكد الوزير أن الكميات المخصصة لولاية الجزيرة من الغاز تفي باحتياجات الولاية اليومية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)