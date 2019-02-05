أجنبية تقاضي سيدة وابنها بتهمة خيانة الأمانة

استمع قاضي محكمة جنايات الأزهري الابتدائية جنوب الخرطوم، علي حسن أمس (الإثنين)، إلى أقوال شاكية أجنبية الجنسية في محاكمة سيدة وابنها بتهمة خيانة الأمانة. وقالت الشاكية عند مثولها أمام المحكمة، إنها سلمت المتهمة وهي مالكة المنزل مبلغ (14) ألف دولار ومليون و(100) ألف جنيه سوداني على أن تعيدها لها بعد ذهاب الشرطة من منزلها، وأكدت الشاكية بأنها كانت قد أحصت المال قبل إعطائه للمتهمة بعدة دقائق برفقة صديقتيها، موضحة أنها أعطت أموالها للمتهمة بعد أن حضرت الشرطة أمام منزلها بسبب الخوف لأن العملة التي بحوزتها ممنوعة، مشيرة إلى أنها جمعت المال لأجل العلاج بالخارج، ونفت احتمالية نقص المال قبل إعطائه للمتهمة، مؤكدة بأنها بعد ذهاب الشرطة طالبت المتهمة بالمال لكنها أخبرتها أن ابنها المتهم أخذه ، وبينت الشاكية بأن المتهم أعاد المبلغ ناقصاً بعد أن رفضت مساومته، وأشارت بحسب صحيفة السوداني إلى أن المتهم أخذ مبلغ (200)ألف جنيه وامتنع عن إعادته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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