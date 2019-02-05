جنوب كردفان : إتصالات مع القيادات الأهلية بالحركة الشعبية

كشفت حكومة ولاية جنوب كردفان عن اتصالات مكثقة للإدارات الأهلية بمحلية البرام مع الإدارات الأهلية بالحركة الشعبية بخصوص تحقيق السلام بالمنطقة، مشيرة إلى التوصل لإتفاق لإحداث نوع من الجوار الآمن بدون إشكاليات. وأكد عثمان رحال كومي معتمد محلية البرام في تصريح بحسب (smc) وجود رضا من القيادات في الطرف الآخر عن قرار رئيس الجمهورية الخاص بتمديد وقف إطلاق النار الذي إعتبروه إيجابياً، مبيناً أن المنطقة الآن آمنة ومستقرة، كاشفاً عن وضع ترتيبات لكيفية تحقيق السلام مع الطرف الأخر مشيراً إلى إفتتاح عدد المشاريع بالقرب من مناطق الحركة ليكون هناك نوع من التعاون والإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي والاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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