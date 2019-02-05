نائب الرئيس يتوجه إلى كينيا ويوغندا

غادر الخرطوم متوجهاً إلى العاصمة الكينية نيروبي، صباح الثلاثاء، نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر، ضمن جولة أفريقية تشمل يوغندا وكينيا، يسلم خلالها رسائل خطية من رئيس الجمهورية لرئيسي البلدين تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر وعدد من الوزراء.

ويرافق نائب الرئيس وزير العمل والإصلاح الإداري بحر إدريس ابوقردة.

وعاد نائب الرئيس إلى البلاد، الأربعاء الماضي، بعد زيارة إلى دولة تشاد، سلم خلالها رسالة خطية من رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، لنظيره إدريس ديبي، تتصل بترقية العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية أسامة فيصل، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم،بحسب الشروق – إن نائب رئيس الجمهورية التقى الرئيس التشادي إدريس ديبي، ونقل له رسالة من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مبيناً أن كبر بحث مع ديبي القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)