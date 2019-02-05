مصرع شاب بيد (فندك) بسبب خلاف ديني

وجهت محكمة جنايات حي النصر، تهمة القتل العمد في مواجهة شاب اتهمته المحكمة بقتل المجني عليه ضربا بيد (الفندك)، وذلك إثر نقاش كان قد دار بينهما بسبب خلاف (ديني) .

وتعود التفاصيل في أن المتهم يتبع لعصابة (النيقرز) ويشكلون رعبا لأهالي المنطقة إذ إن المتهم تعود الجلوس أمام إحدى بائعات الشاي بمنطقة مايو، ويقوم بمراقبة حركة المواطنين ومن تم يتصل بأفراد العصابة لنهب المواطنين.

وفي نفس يوم الحادثة كان المتهم والمجني عليه يجلسون بالقرب من بائعة شاي حيث دار نقاش حاد بينهما وعلى ضوء ذلك قام المتهم بسب العقيدة وقام المجني عليه بصفعه فحمل المتهم (يد الفندك) من بائعة الشاي وضرب به القتيل فسقط على الأرض مغشيا عليه، فتم إسعافه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وتم إرسال الجثة إلى المشرحة لمعرفة سبب الوفاة.

حيث أكد الطبيب بحسب صحيفة آخر لحظة أن سبب الوفاة هو الإصابة بجسم صلب أدى إلى تهشم الجمجمة، ونتج عن ذلك النزف الداخلي وعندما علم المتهم بوفاة المجني عليه هرب إلى ولاية القضارف، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه وتسليمه لشرطة مايو بالخرطوم بتهمة القتل العمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)