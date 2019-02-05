ناقش المستحقات والاستحقاقات اجتماع ساخن بين مجلس المريخ واللاعبين

الخرطوم: السوداني

عقد مجلس المريخ ممثلاً في عدد من أعضائه على رأسهم مساعد الرئيس محمد موسى الكندو، ورئيس القطاع الرياضي اللواء كمال شقاق ونائب الأمين العام أحمد مختار بالإضافة إلى الأعضاء عمر محمد عبد الله، هيثم الرشيد، والكابتن خالد احمد المصطفى، عقدا اجتماعا مطولاً مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل بداية مران الفريق الذي جرى بملعب الأكاديمية مساء الأمس.

وبحسب المعلومات، التي تحصلت عليها الصحيفة، فإن الجلسة التي انعقدت تم من خلالها الاستماع إلى حديث أكثر من لاعب عن الأوضاع داخل الفريق وقيام اللاعبين بواجبهم على النحو الأكمل على الرغم من الظروف الخاصة بعدم صرف الرواتب والحوافز ووجود بعض المتأخرات المالية.

وطالب اللاعبين بحل المشكلات وتذليل العقبات حتى يمضي الفريق إلى بر الأمان، مؤكدين في الوقت نفسه بالغ حرصهم على القتال والغيرة على الشعار داخل الملعب باعتبار أن ذلك هو المطلوب إرضاء لتطلعات وطموحات أنصار النادي.

وقال مدير الكرة، أكرم خيري، إن الجلسة التي انعقدت بين اللاعبين والمجلس كانت طيبة، مشيرا إلى أن الإدارة وعدت بتذليل جميع العقبات وذلك حتى يمضي الفريق إلى بر الأمان ويواصل مشوار النتائج الإيجابية.

وأضاف مدير الكرة أن المرحلة القادمة لا تقبل القسمة على اثنين باعتبار أن الفريق مقبل على مباريات صعبة على رأسها جولة الأهلي الخرطوم غداً ” الأربعاء”، بالإضافة إلى بقية المواجهات وأبرزها لقاء الرد أمام المولودية والذي سيدفع بعجلة الفريق إلى الأمام على صعيد بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ومن جانبه، قال رئيس القطاع الرياضي، اللواء كمال شقاق، إن الجلسة التي انعقدت كانت إيجابية، مشيرا إلى أنه تم النقاش بشفافية ووضوح مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتوفير كل المتطلبات باعتبار أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق نجوم الفريق في تحقيق الطموحات والآمال المنشودة خلال الفترة القادمة.