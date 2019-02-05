ترحيل (1400) لاجئ أثيوبى من القضارف إلى معسكر الشجراب

باسندة (smc) كشفت ولاية القضارف عن إكتمال ترحيل (1400) لاجئ أثيوبي من مناطق باسندة والفزرة جنوب القضارف الى معسكر الشجراب لإكمال إجراءات طلب لجوئهم بالسودان. وأشار عثمان محمد أحمد دج معتمد باسندة لـــ(smc) إن عمليات ترحيل اللاجئين الأثيوبيين الذين دخلوا الأراضي السودانية الشهر الماضى في أعقاب الأحداث التي شهدها اقليم الأمهرا الأثيوبي إلى معسكر الشجراب تمت تحت إشراف لجنة أمن الولاية والقنصلية الاثيوبية بالقضارف، كاشفاً عن إعادة (98) لاجئ الى بلادهم، مبيناً ان حكومة الولاية قامت بمجهودات كبيرة لتأمين وتوفير الرعاية للاجئين بمتابعة من الوالى ومشاركة جهات الاختصاص بالرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة . وأكد دج إستقرار الأوضاع على الشريط الحدودى فى محلية باسندة وباقى المحليات بالولاية المتاخمة لدولة اثيوبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية

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