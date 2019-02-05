وزير النفط: وفاة 102 من المعدنين خلال 2018

وجه رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، الثلاثاء، وزارة النفط والمعادن بوضع خطة عمل واضحة ومحكمة للإحاطة بالذهب بأشكاله كافة، بينما أبدى وزير النفط أسفه لفقدان البلاد لـ102 من أرواح المعدنين خلال العام 2018.

وقال رئيس الوزراء خلال زيارته لوزارة النفط، إن المعادن تشكل عماداً قوياً للناتج القومي وبدونها يحدث خلل في الاقتصاد، مشيراً إلى أهمية برنامج العمل، وإعادة ترتيب الأولويات، مع الاهتمام بالمعادن الأخرى إلى جانب الذهب.

وأكد التزام الحكومة بتوفير مطلوبات العمل لكنها في المقابل تنتظر النتائج. وأمهل الوزارة مدة أسبوعين لتسليم الخطة لمجلس الوزراء، لتصبح برنامج عمل للدولة في المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد وزير النفط م. أزهري عبدالقادر، أن سياسة وزارته تقوم على تعظيم نصيب الدولة من إنتاج المعادن، رابطاً ذلك بالحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة.

وأضاف أن تعظيم نصيب الدولة من إنتاج المعادن يحتاج لجهد كبير، وأن الإحاطة تحتاج لتقدير علمي وإنشاء مصفاة بمواصفات عالمية.

وأقر الوزير بحسب شبكة الشروق – بوجود خلل في الاتفاقيات المبرمة مع الشركات، والبالغ عددها 460 شركة، داعياً إلى مراجعة الرسوم والعوائد الجليلة ونسبها، بالإضافة لإصلاح السياسات ووضع الشخص الصحيح في المكان الصحيح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)