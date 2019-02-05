بكري يترحم على شهداء طائرة “القضارف”

ترحم النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، الثلاثاء، على أرواح شهداء ولاية القضارف الذين استشهدوا إثر سقوط الطائرة بمنطقة القدمبلية أخيراً، مؤكداً أن مياه القضارف ستجد الدعم وأنه سيتم إكمال المشروع إنفاذاً لتوجيه رئيس الجمهورية.

وخاطب النائب الأول حشداً جماهيرياً بمدينة القضارف، وأعرب عن أمله بأن تكون الولاية الأولى في التأمين الصحي والزكاة ومحو الأمية متقدمة في ذلك على ولايات البلاد، ودعا كافة الولايات بأن تحذو حذو ولاية القضارف. وأبان أن محو الأمية التقنية يحقق النهضة والشفافية، مؤكداً ضرورة العلم كواجب أساسي.

وأكد بحسب شبكة الشروق – أهمية إعداد الشباب للمساهمة في الجانب الاقتصادي، وثمن مجهودات التأمين الصحي في توطين العلاج، ودعا وزارة الصحة الاتحادية لتكملة ما هو مطلوب.

من جهته، أعلن والي ولاية القضارف العميد أمن مبارك محمد شمت، المضي قدماً في تنفيذ المشروعات التي بدأها الشهيد ميرغني صالح الوالي السابق، مؤكداً تحديد الأولويات في التركيز على الزراعة وإكمال مشروع المياه والعمل على تخفيف أعباء المعيشة.

وأكد أن ولاية القضارف حققت المركز الأول في مجال التأمين الصحي بتغطية بنسبة 92 بالمئة، كما حقق ديوان الزكاة نسبة 220 بالمئة في مجال الجباية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)