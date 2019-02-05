محاولة اختطاف لإحدى طائرات “تاركو”

تعرضت طائرة لشركة الخطوط الجوية السودانية الرحلة رقم (103) المؤجرة من شركة تاركو ظهر أمس في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم لمحاولة اختطاف .
حيث قام أحد الركاب بمحاولة الدخول إلي كابينة القيادة وهو ضمن عدد من الركاب المبعدين لأسباب هجرية من مصر ولكن تمكن طاقم الطائرة بحمدالله من السيطرة علي الوضع والقبض عليه و أكملت الطائرة رحلتها وهبطت بسلام في مطار الخرطوم حيث تم تسليمه للسلطات المختصة لمباشرة إجراءاتها .
وقد أشادت سلطات المطار بطاقم الطائرة لتعامله مع الراكب المشاغب حتى هبوط الطائرة .
وأكد السيد عصام الدين أحمد محمد طاهر مدير شركة مطار الخرطوم الدولي في تصريح بحسب (لسونا) استقرار الأحوال الأمنية بالمطار واستمرار الحركة الجوية دون أي تأثير جراء هذه الحادثة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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