محاولة اختطاف لإحدى طائرات “تاركو”

تعرضت طائرة لشركة الخطوط الجوية السودانية الرحلة رقم (103) المؤجرة من شركة تاركو ظهر أمس في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم لمحاولة اختطاف .

حيث قام أحد الركاب بمحاولة الدخول إلي كابينة القيادة وهو ضمن عدد من الركاب المبعدين لأسباب هجرية من مصر ولكن تمكن طاقم الطائرة بحمدالله من السيطرة علي الوضع والقبض عليه و أكملت الطائرة رحلتها وهبطت بسلام في مطار الخرطوم حيث تم تسليمه للسلطات المختصة لمباشرة إجراءاتها .

وقد أشادت سلطات المطار بطاقم الطائرة لتعامله مع الراكب المشاغب حتى هبوط الطائرة .

وأكد السيد عصام الدين أحمد محمد طاهر مدير شركة مطار الخرطوم الدولي في تصريح بحسب (لسونا) استقرار الأحوال الأمنية بالمطار واستمرار الحركة الجوية دون أي تأثير جراء هذه الحادثة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)