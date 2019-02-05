تعرف علي هدية ميسي لـ(السوداني) القطري (المعز)

تجاوزت شهرة المعز علي نجم المنتخب القطري، الإطار العربي والقاري، بعد أن ساهم بقيادة “العنابي” إلى لقب كأس الأمم الآسيوية 2019، من خلال الأهداف الحاسمة التسعة التي سجلها في شباك خصومه.

وبعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب، وهداف لبطولة آسيا، كشفت قنوات “بي إن سبورتس”، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قام بإهداء اللاعب قميص فريق برشلونة برقم 19، وهو رقم اللاعب مع منتخب قطر.

وفاجأ مقدم البرنامج أيمن جادة، أفضل لاعب بالبطولة الآسيوية، بعرض صورة للقميص، الذي يحمل توقيع نجم الفريق الكتالوني، والذي من المقرر أن يصل قريباً لنجم “الأدعم”.

وكانت تقارير صحافية قد كشفت، بأن اللاعب الذي كسر الرقم القياسي المسجل باسم الهداف الإيراني علي دائي، برصيد 9 أهداف، أصبح على رادار فريق إي سي ميلان الإيطالي، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، في تقرير له أن النادي العريق يراقب اللاعب عن كثب، خصوصاً بعد أن سجل 9 أهداف في 7 مباريات، منها “سوبر هاتريك” في مباراة كوريا الشمالية في دور المجموعات، وهدف في نهائي البطولة بشباك اليابان.