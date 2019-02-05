آلاف الاطباء يحتجون في مستشفيات السودان

نظم الأطباء عدد من الوقفات الاحتجاجية اليوم "الثلاثاء"، في أغلب المستشفيات العامة والخاصة بالعاصمة الخرطوم وبقية ولايات السودان، حيث شارك المئات من الأطباء في الاحتجاج الصامت الذي دعت إليه اللجنة المركزية لأطباء السودانية المنضوية تحت تجمع المهنيين السودانيين.

ورصد "السودان 365" احتجاج الاطباء في مستشفيات ولايات، "كسلا وغرب دارفور والقضارف والمناقل والحصاحيصا بولاية الجزيرة وسط السودان، ومستشفى سنجة".

وفي العاصمة الخرطوم انخرط الاطباء في الاحتجاجات في المستشفيات العامة " الشعب التعليمي وابراهيم مالك والبان جديد وجعفر ابنعوف وامدرمان التعليمي ومستشفى طه بعشر للطب النفسي".

ونفذ الصيادلة اضرابا عن العمل في المستشفيات التابعة للجيش والشرطة، عدا صيدليات الطوارئ في المستشفيات الحكومية، كما اغلقت الكثير من الصيدليات في العاصمة الخرطوم والولايات ابوابها استجابة للاضراب