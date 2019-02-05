المعادن: فقدان (102) من أرواح المعدنين خلال 2018

أبدي وزير النفط والغاز والمعادن، أزهري عبد القادر، اسفه لفقدان البلاد لـ 102 من أرواح المعدنين خلال العام 2018م، مؤكداً أن سياسة وزارته تقوم على تعظيم نصيب الدولة من انتاج المعادن، رابطا ذلك بالحفاظ على سلامة الانسان والبيئة.

وافاد عبد القادر يومالاثنين، ان تعظيم نصيب الدولة من انتاج المعادن يحتاج لجهد كبير، وان الاحاطة تحتاج لتقدير علمي وإنشاء مصفاة بمواصفات عالمية منوها الى أهمية بورصة الذهب لحل مشكلة التهريب وضمان عودة عائدات الصادر.

وأقر الوزير بوجود خلل في الاتفاقيات المبرمة مع الشركات، والبالغ عددها 460 شركة، داعيا الى مراجعة الرسوم والعوائد الجليلة ونسبها، بالاضافة لاصلاح السياسات ووضع الشخص الصحيح فى المكان الصحيح.

هذا وكان رئيس مجلس الوزراء في مستهل ازيارة للوزارة قد تفقد المعرض الجيلوجي، وورشة الاحجار الكريمة، ومعرض الظواهر الطبيعية، واستمع لتقرير الاداء لقطاع المعادن للعام 2018م.

وعقد اجتماعين مع قيادات قطاع المعادن، ومع العاملين، بحضور وزير الدولة بالمالية مصطفى حولي، ومحافظ البنك المركزي محمد خير الزبير، ووزير الدولة بالمعادن فريق شرطة عوض النيل ضحية، ووكيلي النفط والمعادن.