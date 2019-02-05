ووصف خلال زيارته للوزارة ، (قطاع المعادن )، المعادن بأنها تشكل عمادا قويا للناتج القومي وبدونها يحدث خلل في الاقتصاد، مشيرا إلى أهمية برنامج العمل، وإعادة ترتيب الاولويات، مع الاهتمام بالمعادن الاخرى الى جانب الذهب.
وأكد التزام الحكومة بتوفير مطلوبات العمل لكنها في المقابل تنتظر النتائج.وأمهل الوزارة مدة اسبوعين لتسليم الخطة لمجلس الوزراء، لتصبح برنامج عمل للدولة في المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر موسي: نلتزم بتوفير مطلوبات العمل لـ(المعادن) وتنتظر النتائج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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