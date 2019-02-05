جامعة الجزيرة: التطورات بالبلاد تحتاج لعقول وتفكير هادئ

أكد مدير جامعة الجزيرة بروفيسور محمد السنوسي، اهتمام الجامعة بالقضايا المجتمعية؛ لافتا للتطورات التي تشهدها البلاد، مشيرا لدور الجامعة في إيجاد الحلول والرؤى، الأمر الذي يحتاج لعقول وتفكير هادئ.

ودعا السنوسي خلال الاجتماع الأول للفريق الفني المشرف على التحضير للمؤتمر الدولي الأول لسلامة الغذاء الذي تبنت تنظيمه المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمقرها بالتعاون مع حكومة السودان في الفترة من 8- 10 أبريل القادم بالخرطوم، دعا لتكوين لجنة لتقديم اقتراحات بناءة وعملية ومقبولة لا مساس فيها لأي طرف من الأطراف وتهتدي بالمنطق والعزم والعلمية والمهنية.

وأشار الي أن الجامعة تعتبر الجهة الوحيدة الممثلة في اللجنة الفنية العلمية للمؤتمر بجانب الوزارات والجهات ذات الصلة، داعياً لجنة تنظيم مشاركة الجامعة في المؤتمر لمواصلة أعمالها وتكثيف اجتماعاتها، واقتراح نوع المشاركات من حيث الشكل والمحتوى.

وكان المجلس قد وجه بتكوين لجنة برئاسة عميد الشؤون العلمية تختص بتصميم برامج الدبلومات التقنية الجديدة، كما ناقش محتويات الاستمارة الخاصة بالمشاركة الخارجية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة موصياً بإجراء بعض التعديلات التي من شأنها ضمان جودة هذه المشاركات وفقاً لشروط اللائحة الخاصة بهذا الغرض.