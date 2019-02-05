السودان يكشف دعم موسكو وباريس لسلام أفريقيا الوسطى

أكد وزير الخارجية الديرديري محمد أحمد، أن فرنسا دعمت مساعي السودان لإنجاح التفاوض بين فرقاء أفريقيا الوسطى بالخرطوم التي توجت بالتوصل لاتفاق سلام، بجانب الدعم الكبير من روسيا التي أوفدت نائب وزير خارجيتها للخرطوم لدعم مبادرة التفاوض.

وقال الديرديري خلال مخاطبته، يوم الثلاثاء، احتفالية التوقيع بالأحرف الأولى لاتفاق فرقاء أفريقيا الوسطى بحضور الرئيس البشير ونظيره رئيس أفريقيا الوسطى وعدد من ممثلي الدول، إن عدداً من زعماء الدول الأفارقة دعموا مبادرة السودان لاستضافة وإنجاح مفاوضات أفريقيا الوسطى.

وأشار إلى أن الرئيس البشير الذي رعى بذرة مفاوضات أفريقيا الوسطى حتى توجت بالتوقيع، أجرى العديد من الاتصالات الخارجية، كما أنه ظل يحث الأطراف على ضرورة التنازل والحرص على متابعة المفاوضات.

وشدد وزير الخارجية على أن ثقة القيادة بدولة إفريقيا الوسطى وشعبها، كانت السبب المباشر في نجاح المفاوضات بالخرطوم، وأبان أن مفاوضات الخرطوم ضمت 14 حركة مسلحة من أفريقيا الوسطى.

وأضاف "لولا ثقة القادة وتأكيداً على رغبتهم في السلام لما تحقق هذا اليوم ولما رأينا هذا النجاح".