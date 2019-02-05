نهر النيل تُبشر بمشروعات تنموية مرتقبة

أعلن وزير المالية بنهر النيل، عثمان أحمد يعقوب، عن جملة من البشريات على رأسها قيام طريق أم سرح كريمة من ميزانية الولاية، واستمرار العمل بطريق المنصورة أبوحمد كريمة، وإنشاء المعابر بمحلية البحيرة، بجانب الجهود المستمرة حول كهرباء البحيرة.

وأوضح يعقوب خلال ترؤسه اجتماع مجلس تنسيق التنمية بالولاية، أن العام الحالي يمثل عام العبور للولاية في مجال التنمية والخدمات.

وتعهد بإكمال كافة المشروعات التنموية التي يجري العمل بها بالولاية خلال العام الحالي، لتسهم في تقديم الخدمات بالصورة المثلى للمواطن.

وأوضح يعقوب أن الولاية تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة، خاصة على صعيد قطاعات المياه والتعليم والطرق والكهرباء.

وشدّد على ضرورة المتابعة اللصيقة لكافة المشروعات التي يجري العمل بها، وحيا تضحيات إنسان المناصير ومجاهداته، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لإنفاذ كافة البرامج والمشروعات بمناطق الخيار المحلي.

إلى ذلك اطمأن الاجتماع على سير العمل بطريق النيل الغربي، الذي سيرتبط بطريق الصادرات "أمدرمان- بارا" وكذلك الطرق الداخلية بالدامر وعطبرة والمتمة.