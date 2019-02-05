ضبط تهريب مخدرات ومنشطات جنسية بغرب دارفور

ووقفت لجنة أمن الولاية برئاسة، الوالي حسين يس حمد، وقفت على المواد المضبوطة.
وأكد حسين تقدير الولاية حكومة وشعباً للجهود المبذولة من كافة القوات النظامية، لسد الثغرات وحماية البلاد من محاولات التهريب المتكررة والتي تستهدف السلع الاستراتيجية، بجانب إدخال مواد تضر بصحة المجتمع خاصة الشباب.يُشار إلى أنه كذلك تم إحباط محاولتين لتهريب كميات كبيرة من الأسمنت إلى خارج البلاد.
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