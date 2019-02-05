نواب يطالبون بضبط تحايل المصدرين

الخرطوم: آخر لحظة اقترحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني تعديل القوانين الخاصة بسياسة التحرير، والوقوف على نقاط الضعف، داعياً رئيس اللجنة علي محمود عبد الرسول إلى تقديم مبادرة تعمل على إحكام التنسيق بين بنك السودان المركزي وهيئة الجمارك، جاء ذلك خلال اجتماع اللحنة بحضور وزير الصناعة والتجارة دكتور موسى كرامة، وعدد من رؤساء اللجان بالمجلس الوطني، استعرضت تقرير الميزان التجاري للوزارة

وقال محمود إن الاجتماع يهدف للوقوف على موقف الإنتاج المحلي في سلع السكر و الدواء والقمح وزيادة الصادرات، وذلك سعياً لإصلاح الاقتصاد الوطني بالبلاد.

من جانبهم دعا المتحدثون من أعضاء اللجنة إلى ضرورة وضع أسس للتخطيط للميزان التجاري، وضبط تحايل التجار والمصدرين عبر جهاز متخصص يقوم بسد الثغرات والتجاوزات إلى جانب تفعيل الربط الشبكي وخلق تدفقات متوازنة من السلع الداخلة والخارجة تجنباً للخلل، وطالب الأعضاء بإرجاع المؤسسات التي كانت تتبع لوزارة التجارة تحقيقاً للتنسيق وتشجيع الصناعة إضافة إلى تقليل الوارد وزيادة الصادر . يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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