أدى المريخ في السابعة من مساء أمس حسب صحيفة الصدى مراناً على ملعب أكاديمية تقانة كرة القدم، واستمر المران لمدة ساعة ونصف بمشاركة جميع اللاعبين عدا سيف تيري، وأشرف التونسي الزلفاني على المران برغم وصوله الخرطوم فجر أمس، وركز التونسي على تمارين اكتساب اللياقة البنية والجري حول الملعب وتمارين خاصة على كيفية التعامل مع الكرات العكسية والتسديد من خارج المنطقة، وأشرف عبد العزيز كنه على تدريبات الحراس وأخضعهم لتمارين قوية وشرسة أشعلت التنافس الشريف بين حراس الفرقة الحمراء، وأجرى الزلفاني تقسيمة في منتصف الملعب شهدت تألقاً لافتاً لبكري المدينة والذي أثبت من خلال مران الأمس أنه تجاوز الإصابة تماماً وأصبح في كامل جاهزيته للمشاركة مع منتخب بلاده كما برز التش ورمضان عجب بصورة مميزة للغاية، ويختتم المريخ تحضيراته بمران خفيف يضع من خلاله التونسي الزلفاني على اللمسات الأخيرة التي سيعتمد عليها في مباراة الغد، وسيدخل نجوم الفرقة الحمراء معسكر مغلق بفندق كانون بالخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر تألق لافت للعقرب في المران الرئيسي للمريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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