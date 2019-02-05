رئاسة الجمهورية تنظم نفرة كبرى لدعم المريخ

كشف أحمد مختار نائب الأمين العام لمجلس إدارة نادي المريخ أن رئاسة الجمهورية قررت تنظيم نفرة كبرى لدعم مشوار المريخ العربي بمشاركة مؤسسات وطنية كبيرة، وقال أحمد مختار حسب صحيفة الصدى إن النفرة تمت بناء على دعوة من نائب رئيس الجمهورية السيد عثمان محمد يوسف كبر، مبيناً أن هذا الأمر غير مستغرب من مؤسسة الرئاسة التي ظلت تدعم المريخ بقوة وتقف مع الرياضة وتقدم الدعم بشكل مستمر للرياضة بشكل عام، ونعد بتمثيل السودان خير تمثيل وتشريف البلد، وعن موعد النفرة سيحدد خلال الساعات القادمة وتوقع أن تتم خلال هذا الأسبوع، لافتاً إلى أن المواعيد الرسمية سيتم الإعلان عنها غداً أو بعد غد. وأوضح أحمد مختار أن السبت هو الموعد الأقصى لتنظيم النفرة لافتاً إلى أن المستهدفين بالنفرة كل أقطاب ورموز المريخ أصحاب المقدرات المالية الكبيرة، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات الوطنية الكبيرة، أضاف: الغرض من النفرة دعم المريخ مالياً قبل مباراته المهمة أمام فريق المولودية الجزائري التي يحتاج فيها المريخ للفوز بأي نتيجة للتأهل لدور الأربعة في انحاز تاريخي للكرة السودانية قبل أن يكون للمريخ، بالإضافة إلى معالجة الالتزامات المالية المتمثلة في بعض الديون والتزامات فريق الكرة وكذلك فترة التسجيلات القادمة التي تنطلق في مارس المقبل وتحتاج إلى ميزانية ضخمة خاصة وأن المجلس يريد أن يعيد قيد عدد من اللاعبين مطلقي السراح في فترة التسجيلات الرئيسية القادمة، بالإضافة إلى تدعيم الصفوف.
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