المريخ يغلق ملعبه لمباراته المصيرية

قرر نادي المريخ عدم خوض أي مباراة على ملعبه قبل المواجهة العربية المنتظرة أمام مولودية الجزائر في كأس زايد لأندية الأبطال. وستقبل المريخ فريق مولودية الجزائر مساء 16 فبراير الجاري في غياب ربع النهائي بعد أن تعادل ذهاباً بدون أهداف. وحسب ما تحصل عليه “سبورت 249” فإن مجلس المريخ سيبلغ اتحاد الكرة خلال ساعات بقفل الملعب لإكمال أعمال الصيانة حتى تظهر أرضية الملعب ومرافقه في أفضل صورة خلال مواجهة المولودية. ويخوض المريخ مواجهتين في الدوري الممتاز قبل مواجهة المولودية أمام أهلي الخرطوم والموردة على التوالي بتاريخي 6 و11 فبراير ويتوقع أن تلعب المباراتان في إستاد الخرطوم. ويخضع ملعب المريخ لعملية صيانة منذ قرابة الأسبوعين وفق مبادرة جماهيرية بحسب صحيفة الصدى، حيث تشمل أرضية الملعب وغرف اللاعبين وقاعات الضيافة والاجتماعات والمؤتمر الصحفي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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