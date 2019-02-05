تحية زروق تفاجئ جمهور أنغام

فاجأت قناة أنغام الفضائية حسب صحيفة آخر لحظة أمس مشاهديها، بمداخلة هاتفية مع الممثلة الكبيرة، تحية زروق التي تحدثت لبرنامج (هلا بيكم)، من مقر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية، كما استضاف البرنامج الذي قدمه الشاعر الإعلامي إيهاب الأمين، المخرج الإذاعي صلاح الدين حواية الله والدكتورة بدرية حسن أستاذة الاقتصاد القياسي بجامعة الطائف بالسعودية (سابقاً).
يذكر أن إطلالة تحية زروق تعتبر هي الأولى بعد غياب سنوات طويلة عن الشاشات السودانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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