نصائح ذهبية قبل تغيير مساحات زجاج سياراتك.. تعرف عليها

تقوم مساحات زجاج السيارة بعمل شاق خلال فترة الشتاء، وقد يلجأ أصحاب السيارات إلى تغيير المساحات خلال هذه الفترة.

وفي هذه الحالة ينصح نادي السيارات الألماني "ADAC" بوضع قطعة قماش على الزجاج أثناء عملية التغيير؛ نظراً، لأن مساحات الزجاج قد ترتد سريعا على سطح الزجاج الأمامي للسيارة، وهو ما قد يتسبب في تعرض الزجاج لخبطة مفاجئة.

وأضاف الخبراء الألمان أنه من الأفضل شراء مساحات الزجاج الجديدة من المتاجر المتخصصة، التي تحرص على عرض هذه السلع بعناية، نظراً لأن تراكم المنتجات والسلع فوق بعضها يؤدي إلى فقدان خصائصها على المدى الطويل.

وعندما تظهر آثار تلطيخ على الزجاج بفعل المساحات، فإنه يتعين على صاحب السيارة محاولة تنظيف أنصال المساحات المطاطية بحرص مع استعمال قطعة قماش مبللة، ولا يجوز أبداً استعمال منظف الزجاج، نظراً لأنه قد يؤدي إلى تلف طبقة المطاط الرقيقة، غير أنه يجب استعمال منظف الزجاج عند تنظيف الزجاج الأمامي بالسيارة لتحسين الرؤية أثناء القيادة.