خطة لادارج مستشفي الزومة ضمن الخارطة الصحية بالبلاد

إستعرض معتمد مروي فتح الرحمن تامراب، جهود المحلية في ترقية وتطوير الخدمات الصحية والطبية بالتنسيق مع حكومة الولاية ووزارة الصحة الإتحادية ضمن منظومة الخارطة الصحية للمؤسسات العلاجية بالولاية. وأكد تامراب الدور المحوري الذي يقدمه مستشفى الزومة في تغطية الخدمة العلاجية والرعاية الصحية الأولية للمواطنين بوحدة الشهداء. وأشاد بالجهود المتعاظمة لأبناء منطقة الزومة بالمهجر والداخل والمنظمات الخيرية والطوعية في دعمهم المستمر للمستشفى. هذا وقد استمع المعتمد خلال زيارته مستشفي الزومة الى تنوير مفصل من إدارة المستشفى عن موقف الأداء بالمستشفى ومعوقات سير العمل به وخطط مطلوباته من الكوادر الطبية والمعدات والتوسع في الأقسام لمقابلة إحتياجات المستشفى من الترددات العالية. وتفقد المعتمد مستشفى الزومة الريفي بحضور مدير وحدة الشهداء الإدارية نجم الدين محمد صديق وعدد من أعضاء مجلس أمناء المستشفي.

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