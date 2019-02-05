أردوغان: علاقة تركيا مع صندوق النقد انتهت

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه لن يطلب المزيد من القروض من صندوق النقد الدولي، حسبما أفادت صحيفة "ديلي صباح"، مشيراً إلى قطع الروابط مع المنظمة في عام 2013.
وقال الرئيس التركي في اجتماع لحزب العدالة والتنمية، إنّ كتاب المحاسبة لتركيا مع صندوق النقد الدولي مغلق ولن يفتح من جديد".
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