القضارف تستعين بـ"الامدادات" لتوفير الدواء بالاسعار المناسبة

أشاد والى القضارف العميد أمن، مبارك شمت، باﻻدوار الكبيرة التى ظل يلعبها الصندوق القومي للامدادات الطبية فى توفير الدواء بالاسعار المناسبة داعيا الى بذل مزيد من الجهد لتطوير تقديم الخدمات الطبية.

ووقف شمت علي العمل في فرع الصندوق بالولاية برفقته وزيرة الصحة، هدي ابراهيم، للوقوف علي الدور المتعاظم الذي يقوم به الصندوق في تعزيز الخدمات الصحية بالقضارف.

من جانبها أكدت وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية، هدى ابراهيم، دور الصندوق الكبير فى الإمداد الدوائي واستقرار أسعاره مؤكدة الالتزام ببسط الخدمات الصحية والعلاجية بكافة محليات الولاية.

من جهته اوضح الدكتور صديق محمد الطيب مدير الصندوق القومى للامدادات الطبية بولاية القضارف دور الصندوق فى استقرار اسعار الدواء مشيرا الى انتشار الصندوق وتقديمه للخدمات الطبية بكافة محليات الولاية.

وقال إن زيارة والى القضارف لمقر الصندوق تمثل دافعا كبيرا لبذل مزيد من الجهد لتطوير العمل وتجويده.