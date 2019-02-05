البرلمان يقترح تعديل قوانين (سياسة التحرير)

اقترح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني، علي محمود عبد الرسول، تعديل القوانين التي تعمل على سياسة التحرير والوقوف على نقاط الضعف، داعيا إلى تقديم مبادرة تعمل على إحكام التنسيق بين بنك السودان المركزي وهيئة الجمارك السودانية.

وترأس محمود اجتماع اللجنة الذي استعرض تقرير الميزان التجاري لوزارة الصناعة والتجارة، بحضور الوزير دكتور موسى كرامة وعدد من رؤساء اللجان بالمجلس الوطني.

وقال محمود إن الاجتماع يهدف للوقوف على موقف الإنتاج المحلي في سلع السكر و الدواء والقمح وزيادة الصادرات، وذلك سعياً لإصلاح الاقتصاد الوطني بالبلاد.

من جانبهم دعا المتحدثون من أعضاء اللجنة إلى ضرورة وضع أسس للتخطيط للميزان التجاري وضبط تحايل التجار والمصدرين وذلك عبر جهاز متخصص يقوم بسد الثغرات والتجاوزات.

وشددوا علي تفعيل الربط الشبكي وخلق تدفقات متوازنة من السلع الداخلة والخارجة تجنباً للخلل، وطالب الأعضاء بإرجاع المؤسسات التي كانت تتبع لوزارة التجارة تحقيقاً للتنسيق وتشجيع الصناعة إضافة إلى تقليل الوارد وزيادة الصادر.