مئات الأطباء يحتجون بالخرطوم والقضارف

بدأ تحالف اطباء السودان تنفيذ وقفات احتجاجية في المستشفيات، حيث وقف عشرات الاطباء والصيادلة اليوم "الثلاثاء" في موكب صامت في مستشفى امدرمان التعليمي العام، منددين بالقمع والعنف الذي تواجه بها السلطات السودانية المتظاهرين السلميين، كما وقف ايضا العشرات منهم في مستشفى ابراهيم مالك بالخرطوم.
وحمل الاطباء والطبيبات لافتات كتب عليها "سلمية سلمية" و" تسقط بس "، ولافتات اخرى تستنكر قتل المتظاهرين العزل.
ورصد "السودان 365"، وقفة احتجاجية نفذها عشرات الأطباء والطبيبات بمستشفى ولاية القضارف شرقي البلاد، وعبر الأطباء عن رفضهم واستنكارهم لما يتعرض له المتظاهرين السلميين والأطباء من عنف الاجهزة الامنية.
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