"اخبار الخليج 365 365"، ترصد أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء 05 فبراير 2019م

الإنتباهة: – ضابط برتبة فريق بالأمن يحقق في وفاة (المعلم)

– البشير يتهم مصارف بالتعامل بالربا والمتاجرة في الدولار

– (وزير سابق) ينصح الرئيس بتشكيل حكومة عسكرية انتقالية السوداني: – البشير: نظام المرابحة بالمصارف أسوا من أي نظام ربوي

– “الأمن” يشكل لجنة برئاسة “فريق” للتحقيق في وفاة معلم “خشم قربة”

– محاولة اغتيال مالك أشهر مجموعة صيدليات بالخرطوم الصيحة: – البشير يتهم مديري مصارف بمقاومة وإفشال تجربة التمويل الأصغر

– وزير الدفاع: القوات المسلحة لن تسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول

– النائب العام وجهاز الأمن يشكلان لجنة تحقيق في ملابسات وفاة معلم خشم القربة

– اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تقترح تعديل سياسة التحرير أخبار اليوم: – بيان لجهاز الأمن حول ملابسات وفاة المعلم احمد الخير .

– البشير يصدر قرارات فورية بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على التمويل الأصغر .

– رئيس الجمهورية : مدراء بنوك يحولون أموال التمويل الأصغر الى دولارات بالسوق لخراب الاقتصاد الوطني .

– وزير الدفاع : ضرورة اعادة صياغة وتشكيل الكيانات السياسية والحزبية والحركات المسلحة .

– نهر النيل : اطلاق سراح (٢٠٠) من المتهمين في الاحتجاجات بالضمان .

– نقابة المحامين تطالب بتحقيق عاجل في حادثة المعلم احمد الخير . الوطن: – البشير: مصارف تتعامل بالربا والمتاجرة في الدولار

– تحالف 2020 يدفع بمبادرة للبرلمان ومطالب بجلسة طارئة

– شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يوقعان وثيقة “الأخوة الإنسانية” بأبوظبي

– مسؤول برلماني يقترح تعديل قوانين سياسة التحرير الاقتصادي . المجهر السياسي: – جهاز الأمن يشكل لجنة تحقيق برئاسة “فريق” في مقتل معلم “خشم القربة”

– لص يطلق الرصاص على صاحب أشهر صيدليات ب”أم درمان” آخر لحظة: – النيابة تمنع استخدام المركبات بدون لوحات

– البشير يوجه البنوك بخفض فوائد المرابحات

– منح تركيا أراضي شاسعة لزراعة القمح بالبلاد الرأي العام: – البشير: المرابحات في البنوك السودانية نتائجها أسوا من أي نظام ربوي

– الأمن يشكل لجنة برئاسة (فريق) للتحقيق في وفاة المعلم أحمد الخير.



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