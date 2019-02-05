تعرضت طائرة تتبع لشركة الخطوط الجوية السودانية تحمل رقم الرحلة (103) المؤجرة من شركة تاركو، يوم الإثنين، في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم لمحاولة اختطاف حاول راكب الدخول إلى كابينة القيادة لاختطاف الطائرة.
والراكب الذي حاول دخول الكابينة بقصد اختطاف الطائرة هو ضمن عدد من الركاب المبعدين لأسباب هجرية من مصر، ولكن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الوضع والقبض عليه وأكملت الطائرة رحلتها وهبطت بسلام في مطار الخرطوم، حيث تم تسليمه للسلطات المختصة لمباشرة إجراءاتها.
وأشادت سلطات المطار بطاقم الطائرة لتعامله مع الراكب المشاغب حتى هبوط الطائرة. وأكد مدير شركة مطار الخرطوم الدولي عصام الدين أحمد محمد طاهر في حديث نقلته وكالة السودان للأنباء، يوم الثلاثاء، استقرار الأحوال الأمنية بالمطار واستمرار الحركة الجوية دون أي تأثير جراء هذه الحادثة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الشروق
كانت هذه تفاصيل خبر محاولة اختطاف فاشلة لإحدى طائرات "تاركو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.