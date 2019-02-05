خاص... (تفاصيل) .. تعرض طائرة سودانية لـ"الاختطاف"

تعرضت طائرة لشركة الخطوط الجوية السودانية الرحلة رقم ( 103) المؤجرة من شركة تاركو في طريق عودتها من القاهرة الي الخرطوم لمحاولة اختطاف حيث قام احد الركاب بمحاولة الدخول الي كابينة القيادة وتنفيذ "الاختطاف".

وعلمت" اخبار الخليج 365365"، بان الركاب كان ضمن عدد من الركاب المبعدين لاسباب هجرية من مصر.

وأفاد مصدر " اخبار الخليج 365365"، بان طاقم الطائرة من السيطرة علي الوضع والقبض علي صاحب محاولةالاختظاف والذي حاول إثار شغب داخل الطائرة .

ونجح قائد الطائرة وبحكمة عالية في اكمال رحلة الطائرة لتهبط بسلام في مطار الخرطوم حيث تم تسليمه للسلطات المختصة لمباشرة اجراءاتها.

وقد اشادت سلطات المطار بطاقم الطائرة لتعامله مع الراكب المشاغب حتي هبوط الطائرة.

هذا وقد اعلن مدير شركة مطار الخرطوم الدولي، عصام الدين احمد محمد طاهر، استمرار الحركة الجوية دون اي تأثير جراء هذه الحادثة.

وتابع " استقرار الاحوال الامنية بالمطار هادئة".