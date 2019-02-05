عاجل... وقفات احتجاجية للمهنيين بالخرطوم

تنفذ الأجسام المطلبية المنضوية تحت تجمع المهنيين السودانيين نهار اليوم "الثلاثاء"، وقفات احتجاجية وسط العاصمة السودانية الخرطوم، للتنديد باستخدام السلطات الأمنية القوى المفرطة في فض التظاهرات السلمية، الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.
وينفذ المحامين الديمقراطيين وقفة امام المحكمة الدستورية، ولجنة المعلمين امام وزارة التربية والتعليم، بينما تسير نقابة المهندسين موكبا احتجاجيا وسط السوق العربي بالخرطوم، ووقفة لضباط الصحة امام وزارة الصحة.
كما أعلن الاطباء مواصلة الاضراب عن العمل، وتنفيذ وقفات احتجاجية في مستشفيات البلاد، فيما يدخل الصيادلة في اضراب ايضا، في كل المستشفيات التابعة للجيش والشرطة عدا صيدليات الطوارئ.
ويتواصل الحراك الشعبي اليوم، حيث دعا تجمع المهنيين السودانيين والقوى الموقعة على اعلان الحرية والتغيير، الشعب السوداني الى الاعتصام في ميادين وساحات الاحياء بالعاصمة الخرطوم، جنبا الى جنب مع القوى الوطنية التي تسير اليوم مواكب الريف في عدد من القرى والارياف بولاية الجزيرة وسط
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