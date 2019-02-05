أنصار الله: لن يتم الإفراج عن الأسرى السعوديين إلا في حال الإفراح عن جميع الأسرى اليمنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ربط رئيس وفد جماعة “أنصار الله” في المحادثات اليمنية حول اتفاق الأسرى في العاصمة الأردنية عمان، عبد القادر المرتضى، اليوم الثلاثاء، بين مصير الأسرى السعوديين وبين مصير نظرائهم اليمنيين.

وصرح رئيس الوفد الحوثي لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء، “أن السعودية هي المسؤول الأول والأخير عن مصير جميع الأسرى اليمنيين سواء داخل اليمن أو خارج اليمن”.

وتابع، أن “مصير الأسرى السعوديين مرتبط ارتباطا كاملا بمصير الأسرى اليمنيين، ولن يتم الإفراج عن الأسرى السعوديين إلا في حال الإفراح عن جميع الأسرى اليمنيين سواء لدى الأطراف اليمنية أو السعودية أو الإمارات”.

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