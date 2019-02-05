تقرير سري: يكشف برامج الصواريخ النووية والباليستية في كوريا الشمالية لا يزال قائما

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف تقرير سري لمراقبي الأمم المتحدة إن برامج الصواريخ النووية والباليستية في كوريا الشمالية لا تزال قائمة وإن البلاد تعمل على التأكد من أن هذه القدرات لا يمكن تدميرها بأي ضربات عسكرية.

وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن بيونغ يانغ “تستخدم منشآت مدنية، بما في ذلك المطارات، لتجميع الصواريخ الباليستية واختبارها”، حسب “رويترز”.

وذكر التقرير أنه “وجد دليلا على وجود اتجاه ثابت من جانب كوريا الديمقراطية لتفريق مواقعها للتجميع والتخزين والاختبار”.

وتم تقديم التقرير إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة عضوا.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على تقرير الأمم المتحدة المكون من 317 صفحة والذي تم تقديمه إلى أعضاء مجلس الأمن يوم الجمعة

في الوقت نفسه قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لكوريا الشمالية سيجتمع مع نظيره الكوري الشمالي غدا الأربعاء في العاصمة الكورية الشمالية للإعداد لقمة هذا الشهر بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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