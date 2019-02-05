محافظ البنك“المركزي”: خطة لملء الصرافات بالنقود خلال الشهر الجاري

شهاب محمد - الخرطوم - بنك السودان

الخليج 365 :

وضع محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير سقفاً لحل أزمة السيولة بشكل نهائي بنهاية مارس المقبل .

وقال إن ظهور ممارسات سالبة وخاطئة من بعض المواطنين بسحب كل الأموال الموجودة في الصرافات الآلية دفعتهم لدفع مرتبات العاملين بالدولة نقداً ، وأكد أن دفع المرتبات نقداً أمر مؤقت .

وأعلن الزبير خلال حديثه لبرنامج “حال البلد” بقناة سودانية 24 أمس عن خطة لملء الصرافات بالأوراق النقدية خلال الشهر الجاري، مشيراً إلى تحديدهم مبلغ (20) ألف جنيه كحد أقصى للسحب من الصرافات في الشهر .

وأشار إلى وجود غرفة طوارئ توفير الأوراق النقدية بالبنك المركزي تجتمع يومياً للوقوف على أمر السيولة النقدية، وكشف الزبير وبحسب صحيفة السوداني عن اتصالات وتشاور لاستقطاب تمويل خارجي .