محاولة اغتيال د.محمد سعيد صاحب اشهر مجموعة صيدليات بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فتح مجهول مسلح فجر أمس”الإثنين” النار على د.محمد سعيد، مالك مجموعة صيدليات شهيرة بولاية الخرطوم، وألحق به الأذى الجسيم في محاولة لنهبه أمام صيدليته بالفتيحاب.

وقالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الثلاثاء” إن”سعيد” كان قد حضر فجرًا يحمل مفاتيح صيدليته قبالة محطة سراج بمنطقة الفتيحاب وقبل فتحها باغته مجهول محاولاً أخذ المفاتيح منه إلا أن سعيد قاومه فأطلق المجهول النار عليه فأصابته رصاصة في رجله وأخرى في أحد أصابع يده، قبل أن يفر الجاني هاربًا.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة تلقت بلاغًا بالحادثة وحققت حول ملابساتها ودونت بلاغًا بالأذى الجسيم بعد أن أسعفت المصاب إلى مستشفى”علياء”.