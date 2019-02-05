رئاسة الجمهورية تقيم نفرة لنادي المريخ نهاية الأسبوع الحالي

شهاب محمد - الخرطوم - المريخ الخليج 365 : أعلن نادي المريخ رسميا عن نفرة لدعم فريقه ومجلس الحالي يدعو لها الاستاذ عثمان كبر نائب رئيس الجمهورية في نهاية الأسبوع الحالي وعلمت (سودانا فوق) أن رئاسة الجمهورية ستقوم بالدعوة لعدد من الشركات الكبيرة للمساهمة في إنجاح النفرة وأفادت ذات المصادر أن النفرة سوف تقام بالقصر الجمهوري.

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