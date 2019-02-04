نصف الإسرائيليين يطالبون باستقالة نتانياهو

أظهرت نتائج استطلاع إسرائيلي نشرت اليوم الإثنين، أن 52% من الإسرائيليين يطالبون برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في حال إدانته من قبل المدعي العام إفيخاي ماندلبليت.
في أحين بينت نتائج الاستطلاع تمسك حزب "الليكود" الحاكم برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إذ بلغت نسبة المطالبين برحيله من أنصار الحزب 10% فقط، في حين بلغت نسبة المطالبين برحيل نتانياهو من قبل حزب "شاس" 22%، وفقاً لما ذكرته صحيفة "جيروزالم بوست".
وبلغت نسبة المطالبين برحيل بنيامين نتانياهو من حزب العمل 89%، ومن القائمة العربية المشتركة 87%.
وأعلن المدعي العام الإسرائيلي، أنه بصدد إعلان مصير نتانياهو المتهم بقضايا فساد عدة قبل موعد الانتخابات المقررة في 9 أبريل المقبل.
وأجري الاستطلاع بين يومي 22 يناير الماضي و24 من الشهر ذاته.
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