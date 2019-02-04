السوكرتا يفجر مفاجأة ويقهر الاهلي شندي بهدفين

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل الخليج 365 : حقق حي العرب مفاجأة مدوية وكسب الاهلي شندي بهدفين في اللقاء الذي شهده استاد الثغر ضمن مباريات الدوري الممتاز لحساب المجموعة الثانية نالهما باتو وجياد ليصل بنقاطه الى 15 ويبقي الاهلي في 15 نقطة.

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