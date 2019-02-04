الإمارات.. الشيخة عزة النعيمي تكرم المشاركين في حفل ختام مبادرة معهد المهند

شرّفت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي، حفل ختام مبادرة معهد المهند للتدريب بتقديم 100 ورشة مجانية في عام زايد 2018. والذي أقيم بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع بعجمان صباح الأربعاء 30 يناير 2019.

ووسط حضور أنيق من المدربين والجهات الحكومية الذين ساهموا في تفعيل المبادرة، وجمع من الضيوف الكرام، بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو تعريفي عن المبادرة، حيث بلغت الورش المجانية التي قدمت 128 ورشة، بمشاركة 46 جهة حكومية و62 مدرب، وتم التنفيذ في ست دول عربية، كان النصيب الأكبر منها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث المستشار عبدالرحمن بوخلف الحمادي رئيس مجلس إدارة معهد المهند عن فكرة المبادرة والجهود التي بذلت لإنجاحها، وقال إنهم قرروا أنه لابد من تقديم مبادرة رائدة لخدمة المجتمع في عام زايد 2018، تتفق وما تركه الشيخ زايد المغفور له بإذن الله، من مبادئ تدعو لقيم التطوع والبذل والعطاء.

وقدّم المستشار بوخلف شكره للشيخة عزة لتشريفها حفل الختام، وأعلن عن إطلاق مبادرة معهد المهند الجديدة في عام التسامح 2019، والتي تقضي بتقديم ورشة مجانية لكل مؤسسة حكومية، إضافة إلى تأهيل مائة مدرب ومائة مدربة إمارتيين، من مختلف الأعمار والتخصصات، لينقلوا خبراتهم ويقدموا معارفهم لكافة فئات المجتمع، بما يتفق وتطور وتميز دولة الإمارات في كل نواحي الحياة.

وفي الختام قامت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، والمستشار عبدالرحمن الحمادي والأستاذ مصطفى السنجاوي مدير عام معهد المهند بتكريم المدربين المشاركين في المبادرة والجهات الحكومية والشركات الراعية، من بينهم الخبير السوداني د. أمين علي، كما تم تكريم الشيخة عزة ووزارة تنمية المجتمع بدروع من معهد المهند للتدريب.