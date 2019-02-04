الجيش: نلتزم بحماية الدستور ولن نسمح بإنزلاق البلاد نحو مصير مجهول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت القوات المسلحة السودانية، إنها لن تسمح بإنزلاق البلاد نحو مصير مجهول، مؤكدة حرصها علي أمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

وقال وزير الدفاع الفريق أول عوض ابن عوف في اللقاء التنويري للضباط برتبتي المقدم والرائد، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة ظلت على مدى التاريخ “الصخرة التي تكسرت عليها كل سهام الإستهداف”، وأكد على أنها ستظل صمام أمان الوطن من الانزلاق للمصير المجهول أو التشظي أو الإختطاف.

وقال إن الأحداث الأخيرة أظهرت الإنفصام بين “الشباب والكبار حتى داخل الأسر، مما يستوجب التواصل بين الأجيال ووضع المعالجات العادلة لمشاكل الشباب والوصول بهم للطموح المعقول”.

وأوضح أن الأحداث أظهرت ضرورة إعادة صياغة وتشكيل الكيانات السياسية والحزبية والحركات المسلحة للمشهد السياسي بذهنية مختلفة عما سبق، للوصول إلي حالة تضمن تحقيق الإستقرار في جميع أنحاء الوطن، وحماية المكتسبات والأعراض وحقن الدماء.

من جانبه أكد رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول كمال عبد المعروف، إلتفاف القوات المسلحة حول قيادتها، وتمسكها بواجباتها وإيمانها بالتداول السلمي للسلطة، وحماية الدستور الذي أتاح لجميع السودانيين تنظيم كياناتهم الحزبية وممارسة العمل السياسي الراشد والمسؤول في دولة آمنة ومستقرة.