نظامي يفجر نفسه بقنبلة قرنييت داخل منزله بالشقلة لهذا السبب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انهي نظامي يتبع للاستخبارات العسكرية حياته بتفجير نفسه بعبوة ناسفة قرنييت وذلك داخل منزلهم بضاحية الشقلة وسط بامدرمان وقال مصدر ان النظامي استغل خلو المنزل من افراد اسرته واحضر قنبلتين قرنييت واتصل على شقيقه وطلب منه الحضور فورا واوضح المصدر ان النظامي لم ينتظر حضور شقيقه وقام بنزع فتيل عبوة واحدة مما ادت الي تقطيع جسده الي اشلاء.

وفور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة حيث سارعت وحدات من الامن والشرطة وحاولت انقاذ الضحية بيد انه فارق الحياة متاثرا بما لحق به من إصابات وان الشرطة فتحت محضر تحقيق للحادث بقسم ابو سعد.