مقتل وإصابة 7 اشخاص بولاية شمال دارفور في إطلاق نار

قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون بجراح الأحد، إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة تستقل سيارتي دفع رباعي “لاندكروزر” بمنطقة رخيوة التابعة لوحدة أبو زريقة الادارية بولاية شمال دارفور.

وقال أحد أبناء القرية، عبد اللطيف يوسف، إن حيثيات الحادثة بسبب قتل أحد المزارعين لناقة، بعد دخولها إلى مزرعته الواقعة بالقرب من القرية.

وأضاف: “في الأثناء هاجمت مجموعة مسلحة تستقل سيارتي دفع رباعي محملة بالدوشكا أطلقت أعيرة نارية كثيفة قتل على إثرها اثنين من المزارعين وإصابة خمسة آخرين بينهما إصابتين خطرتين تم نقلهم إلى مستشفى الفاشر لتلقي العلاج.

وذكر أن عدداً من أهالي القرية قاموا بنقل جثامين الفقيدين إلى حوادث مستشفى الفاشر التعليمي، ومنها إلى مقابر وسط المدينة حيث تمت مواراتهم الثرى هناك.

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