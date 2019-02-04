رئيس الوزراء يدعو لـ”إلزامية الفاتورة الإلكترونية”

أكد رئيس مجلس الوزراء القومي، معتز موسى، يوم الأحد، أهمية الضرائب في تعزيز الاستقرار واستدامة تعزيز الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى ضرورة إلزامية الفاتورة الإلكترونية والرقابة على الفواتير.

ودعا موسى لدى زيارته رئاسة ديوان الضرائب، إلى ربط إدارة الضرائب إلكترونياً مع جميع الوحدات ذات الصلة، لافتاً إلى أهمية إنشاء بورصات لتنظيم الإنتاج المحلي.

واطلع رئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة السودان للأنباء على مشاريع الحوسبة والفاتورة الضريبية، مشيداً بالتقدم المضطرد في مجال الحوسبة والكفاءات الوطنية بديوان الضرائب.

من جانبه استعرض محمد عثمان إبراهيم، الأمين العام لديوان الضرائب، تقرير الأداء للعام 2018 للديوان وتقرير الأداء لشهر يناير للعام 2019 الذي حقق نسبة ربط عالية مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)