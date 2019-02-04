جهاز الأمن السوداني يسرد تفاصيل وفاة معلم خشم القربة

أصدر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، بياناً مساء الاثنين، حول ملابسات وفاة المعلم “أحمد الخير أحمد عوض الكريم”،جاء فيه بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365” .

بداية نسأل الله الرحمة والمغفرة والرضو ان للمرحوم أحمد الخير عوض الكريم ، والصبر وحُسن العزاء لذويه وزملائه .

مساء الخميس 31 يناير 2019م ولدواعٍ أمنيةٍ ، قامت وحدة أمن خشم القربة بإدارة أم ولاية كسلا بتوقيف المعلم أحمد الخير عوض الكريم ومعه آخرين ، حيث خضعوا لتحقيق أمني حول بعض الأنشطة والأحداث التي أفادت المعلومات الميدانية بمشاركتهم في ترتيبها وتنفيذها، وقد تقرر عقب إنتهاء التحقيق نقلهم الى رئاسة الإدارة بمدينة كسلا.

عقب أداء صلاة الجمعة تم إحضار وجبة غداء من مطعم معروف بخشم القربة حيث تناول الوجبة عدد من المعتقلين وأعضاء الجهاز ، وعقب ذلك شعر بعضهم – ضابطان و(3) من الموقوفين – ببعض التغيرات الباطنية (مبادئ تسمم) حيث تناولوا بعض الكبسولات المهدئة ، ومن ثم تحركوا الى كسلا حيث ساءت حالة المرحوم في الطريق (مغص – إسهال – إستفراغ – هبوط) مما دعا لإسعافه مباشرة الى مستشفى كسلا حيث أسلم الروح هناك.

أفاد الطبيب المعالج بقسم الطوارئ بمستشفى كسلا ، أنه بالكشف على الجثمان وُجدت كافة الأجهزة والأعضاء سليمة وبخاصة (الرأس ، التجويفين الصدري والبطني ، السلسلة الفقرية والحوض) وأن هناك كدمات خارجية على الظهر.

تم إخطار أسرته حيث حضر أخوه وخاله ، كما تم إخطار الجهات الرسمية والأمنية بالولاية ، وتم تحويل الجثمان لمشرحة كسلا للتشريح.

نسبة لعدم وجود إختصاصي تشريح بكسلا تم تحويل الجثمان لمستشفى القضارف بحضور ذويه ومرافقة السيد مدير عام وزارة الصحة بولاية كسلا حيث جاء تقرير التشريح مطابقا لتقرير طوارئ كسلا من حيث سلامة الأجهزة والأعضاء وأن هناك كدمات متفرقة بجسمه وخاصة الظهر.

تم أخذ (3) عينات من الإمعاء وإرسالها الى الأدلة الجنائية للفحص ولم تظهر نتيجتها بعد.

تم تشكيل لجنة تحقيق بالولاية برئاسة السيد وكيل النيابة الأعلى بالولاية حيث باشرت عملها فورا واستجوبت كل المعنيين من منسوبي الجهاز ، وأخذت إفادات المطاعم وممثلي الأسرة (أخ المرحوم وخاله)، وننتظر نتائج التحقيق وسنتعامل معها بكل أمانة ومسؤولية وعدالة.

شكل الجهاز لجنة تحقيق على مستوى عالٍ (برئاسة فريق) للتحقيق في القضية وقد باشرت مهامها إعتباراً من اليوم.

ظل جهاز الأمن والمخابرات الوطني كمؤسسة وطنية رسمية معروفة، وسيبقى إن شاء الله ، يؤدي عمله ومهامه بمهنية وإحترافية وإلتزام تام بالقانون الذي هو الحاكم والضابط لكل تصرفات وتحركات عضوية الجهاز.

عُرفت مؤسسة الجهاز بالتماسك والحزم والجدية والإنضباط التام في أداء مهامها بعيدا عن أي تجاوزات للقانون والأعراف السودانية المرعية ، وفي الحالات النادرة التي تقع فيها تجاوزات لم ولن يتردد الجهاز في محاسبة العضو المتجاوز بعيدا عن أي مجاملة أو عصبية مهنية.

يلزمنا جميعاً التحلي باليقظة والوعي بدورنا في الحفاظ على أمن بلادنا وإستقرارها ، وأن نكون إيجابيين في التعاطي مع دعوات الحوار الموضوعي بعيدا عن الشحن السالب، وسيبقى الجهاز بإذن الله وفيا للمبادئ الوطنية والمهنية التي قام عليها صرحه ، وسيتواصل دوره لتجاوز الأزمات الإقتصادية والخدمية في إطار المنظومة العامة للدولة. بحسب ما جاء بالبيان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)