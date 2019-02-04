محاكمة رجل أعمال ومهندسين بتهمة التعدي على أرض سكنية

استمعت محكمة جنايات الأزهري الابتدائية جنوب الخرطوم، إلى أقوال المتحري في محاكمة رجل أعمال معروف ومهندسين متهمين بالتعدي على أرض سكنية خاصة بمواطن.

وقال المتحري عند مثوله أمام قاضي المحكمة، “علي حسن” أمس (الأحد)، إن الشاكي أبلغ عن منفذي مشروع سارية السكني واتهمهم بالتعدي على أرضه وبناء سور عليها بمنطقة طيبة الكبابيش. وأكد المتحري أن المتهم الأول أوضح أنه مقاول المشروع وأن المشروع حكومي بنسبة (70%) حيث تمتلك شركة (دي سي) للاستثمار العقاري أسهماً بالمشروع قدرها (20%)، وأكد أن الأراضي التي تدخل ضمن المشروع باسم حكومة السودان وأن جميع البنيات التحتية تحت إشراف وزارة التخطيط العمراني، ونفى تعدي الشركة على أرض الشاكي، مؤكداً أن السور شُيد قبل (12) عاماً.

كما أكد المتحري أن المتهم الثاني وهو رئيس مجلس إدارة الشركة أفاد في أقواله بأن الأرض محل النزاع كانت في الأصل مقبرة. وأكد المتهم الثالث أن بناء السور وافقت عليه الجهات الرسمية، موضحين أن الأمر بإلغاء الإزالة كان شفاهة.

وأوضح المتحري بحسب صحيفة السوداني أن الشاكي قدم شهادة بحث بتاريخ (2018) ولم يبرز وثيقة بها تاريخ استلام، ونفى تقديم المتهمين ورقة بحث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)